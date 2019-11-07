Украинец Коробов лидирует на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте, Карякин — 9-й

На этапе Гранд-тура в Бухаресте (Румыния) состоялись очередные партии в быстрые шахматы. По итогам дня лидерство захватил украинец Антон Коробов, россиянин Сергей Карякин занимает девятое место.
В четвертом туре Карякин проиграл американцу Фабиано Каруане, в пятом сыграл вничью с Уэсли Со из США, а в шестом разошелся миром с вьетнамцем Ле Куанг Лимом.
В турнирной таблице Карякин идёт на девятом месте, набрав четыре очка. Ещё один россиянин Владислав Артемьев (6) — шестой.
Завтра, 8 ноября, состоятся партии 7-9-го туров. Карякин сыграет Артемьевым, индийцем Вишванатаном Анандом и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Владислав также проведёт партии с Ле Куанг Лимом и Со.
Шахматы. Этап Гранд-тура. Бухарест (Румыния)
Положение после 6 туров
1. Антон Коробов (Украина) — 9
2. Аниш Гири (Нидерланды) — 8
3. Фабиано Каруана (США) — 7
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6. Владислав Артемьев (Россия) — 6
9. Сергей Карякин (Россия) — 4
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