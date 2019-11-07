Грищук и Дубов вышли в четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) завершена классическая часть 1/8 финала Гран-при ФИДЕ. Сегодня шахматисты доигрывали тай-брейки в матчах, в которых ранее были зафиксированы ничьи.
В каждой из четырёх пар играл российский гроссмейстер. В итоге пробиться в четвертьфинал Гран-при удалось лишь двум из них. Даниил Дубов оказался сильнее представителя азербайджанца Теймура Раджабова — 4,5-3,5, а Александр Грищук победил Радослава Войташека из Польши — 2,5-1,5. Ранее в 1/4 финала напрямую пробился россиянин Пётр Свидлер.
Дмитрий Яковенко завершил выступление в Гамбурге, уступив китайцу Юй Янъи со счетом 1,5-2,5, а Никита Витюгов проиграл чеху Давиду Наваре — 1-3.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вальше-Лаграв (Франция), Грищук — Навара, Дубов — Свидлер, Юй Янъи — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).
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