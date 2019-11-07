82-летний велосипедист первым в Великобритании проехал миллион миль

Британский велосипедист Росс Мантл установил рекорд Великобритании по совокупной преодоленной дистанции на велосипеде. 82-летний мужчина стал первым гражданином страны, который проехал 1 млн миль (более 1,6 млн километров). Об этом сообщает Reuters.
«Это лишь первая веха. Дальше — больше. Думаю, что я смогу намотать два миллиона к тому моменту, как умру. К 100 годам, например.
Я всегда всё записываю — это моя особенность. Моя работа связана с цифрами, с ними у меня проблем не возникает.
Помню, каким трудом мне дался этот миллион. Меня сбивали мажины, я получал сотрясения мозга… Однажды я провёл три дня в больнице после столкновения с грузовиком», — цитирует Мантла издание.
Сообщается, что Росс начал документировать каждую свою поездку с 1952 года, когда у него впервые появился велосипед.
- 7 ноября 2019
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