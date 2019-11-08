Тренер — о Кулижникове: на зарубежных стартах критиковать спортсмена не стоит

Тренер мужской спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту, серебряный призёр Олимпийских игр Дмитрий Дорофеев рассказал о работе с многократным чемпионом мира Павлом Кулижниковым.

«Павел недоволен своими стартовыми шагами? Я дал ему ряд рекомендаций, если будет следовать, возможно, что-то получится найти. Нужно это тренировать, смотреть, во что выливается процесс. Поймите, у Кулижникова сейчас такой уровень, что советовать ему что-то уже не совсем разумно, он должен сам разобраться с собой, так же как и я в своё время. Вы думаете, мне кто-то советовал, что ли?

Вот как раз в Солт-Лейк-Сити, когда Кулижников 33,61 сбегал, он уже сам соображал. В работе с Павлом я стараюсь идти через другие моменты, доносить до него не напрямую, не в лоб, не ущемляя его. Что-то при нём говорю другим людям, а он это слышит и воспринимает более спокойно. Поймите, на крупных стартах за рубежом спортсмен может находиться в очень сложном, тяжёлом психо-эмоциональном состоянии, и не стоит критиковать его. Проще что-то сказать при всей группе, а каждый своё уже услышит. Как раз так было в конце прошлого сезона, когда Кулижников установил мировой рекорд. Он тогда сделал чётко в малом повороте то, что надо, в работе левой ноги на этих скоростях. Мало кто это видит и понимает, скажу просто: там он бежал по-другому, не как здесь. И Павел это твердо уяснил.

Почему у него не получился прошлогодний чемпионат мира? Он долго не стартовал на этом уровне. Да, бежал Кубки мира, все выигрывал, но чемпионат мира — это другое, это сложнее. И попал в такое состояние, да ещё в последней паре. Нет, Павел был готов, но зажался. Такое бывает, это опыт, болезненный, но полезный", — цитирует Дорофеева сайт «Матч ТВ».