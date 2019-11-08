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Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Китая

Щербакова с личным рекордом выиграла короткую прог
Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китай), установив личный рекорд — 73,51 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, третьей стала американка Амбер Гленн.

Елизавета Туктамышева продемонстрировала четвёртый результат, Софья Самодурова — пятый.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 73,51.
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,91.
3. Амбер Гленн (США) – 67,69.
4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,57.
5. Софья Самодурова (Россия) – 63,99.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. Ранее Щербакова одержала победу на Skate America.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 4-й этап, Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2019, пятница. 12:10 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
73.51
2
Сатоко Мияхара
Япония
68.91
3
Амбер Гленн
США
67.69
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