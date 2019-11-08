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Щербакова: буду работать над качеством своих прыжков

Щербакова: буду работать над качеством своих прыжков
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова после выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай) выразила мнение, что ей нужно больше работать над качеством прыжков.

15-летняя спортсменка получила за свой прокат 73,51 балла и на текущий момент занимает первое место.

«В целом я довольна. У меня получились все элементы, прыжки, но довольна я только тем, что они сделаны, пока надо больше работать над их качеством.

Нельзя сказать, что очень тяжело адаптироваться к часовым поясам. Конечно, есть какие-то проблемы, но я стараюсь больше отдыхать перед соревнованиями, чтобы не было сонного состояния", — цитирует Щербакову ТАСС.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. Ранее Щербакова одержала победу на Skate America.

Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на Гран-при Китая
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