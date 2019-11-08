Туктамышева объяснила, почему упала на тройном акселе на Гран-при Китая

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выразила мнение, что излишняя нацеленность на прыжок повлекла за собой падение на тройном акселе в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

Напомним, 22-летняя Туктамышева упала при выполнении акселя в три с половиной оборота, а также допустила ошибку на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа — второй прыжок получился двойным. За свой прокат фигуристка получила 65,57 балла и занимает четвёртое место.

«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Лидерство после короткой программы захватила 15-летняя россиянка Анна Щербакова.