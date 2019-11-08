Тарасова — о Самодуровой: маленькая, хорошенькая, надёжная

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Россиянка заняла пятое место с результатом 63,99 балла.

«Пока ей не получить четвёртые уровни, нужно много работать над скольжением. Мне кажется, каскад был абсолютно докрученный. Она вообще молодец, почти привела себя в форму. Собранная, маленькая, хорошенькая, надёжная», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Лидерство после короткой программы захватила 15-летняя россиянка Анна Щербакова. Ещё одна представительница России Елизавета Туктамышева стала четвёртой. Произвольную программу фигуристки представят завтра, 9 ноября.

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