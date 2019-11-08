Кавагути: парное катание стало скучно смотреть. Нет изюминки

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, считает, что из-за новых правил из соревнований спортивных пар уходит артистизм.

«Из-за правил нет другого выбора, приходится очень серьёзно развивать именно техническую сторону. Чтобы выполнить этот уровень, необходимо работать над огромным количеством элементов. Артистизм уходит. Мне кажется, скучно стало смотреть. Нет изюминки, на неё просто не хватает времени.

Речь тут даже не о прыжках, ведь у нас парное катание. Но некоторые красивые поддержки, например, не засчитываются. Тогда что нужно делать в фигурном катании, если не красивые элементы? Жертвовать красотой. Тысяч вариантов исполнения одинаковых элементов не бывает, поэтому всё выглядит одинаково. Ну это спорт. Так надо, но мне жаль», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».