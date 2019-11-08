Гимнастка Утяшева рассказала, за что её пристыдила мама

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, как научилась готовить.

«Мне моя мама сказала: «Лясь, слушай, а ты вот как женщина что можешь, кроме как красиво одеваться? Хорошо, вот в кадре ты постояла, а дома ты что сделала своими руками?». И мне стало по-настоящему стыдно.

До 23 лет я не готовила. Я тренировалась. Спортивная база — всё готовое. Приходишь в столовую — всё готовое. Мамочка в субботу и воскресенье всё готовит тоже. Только манты умела готовить с детства.



Если ты называешь себя девушкой, борешься за права, хочешь всё контролировать, то почему обходишь кухню? Нужно хотя бы знать основы. Меня сильно переклинило, когда я стала мамой. Когда мои двое отказываются есть в ресторанах, и это удовольствие, когда твой ребёнок смотрит на тебя и говорит: «Как вкусно».

Паша обожает лёгкие супчики. Не думайте, что я его недокармливаю. Он шесть раз в день ест. Мы пришили к выводу, что чем больше он ест красного мяса, тем он худее. Организм занят перевариванием, но это так работает только у него», — приводит слова Утяшевой People Talk.

Утяшева вышла замуж за популярного телеведущего Павла Волю в ноябре 2012 года. В мае 2013 года она родила сына Роберта, в мае 2015-го — дочь Софию.