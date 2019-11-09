Загитова может получить награду «Спортсменка года»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Проголосовать за 17-летнюю спортсменку можно на сайте издания.
В этой категории награду могут получить ещё три спортсменки — пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.
Результаты голосования станут известны 12 ноября 2019 года.
Напомним, ранее Загитова выступила на Гран-при Франции, где заняла второе место. Победу в Гренобле одержала ещё одна российская фигуристка Алёна Косторная. Она исполнила два тройных акселя в произвольной программе — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, улучшив почти на 2 балла личный рекорд.
В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
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