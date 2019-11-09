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Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на Гран-при Китая

Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

В Чунцине (Китай) продолжается четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победителями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россияне уверенно откатали произвольный танец, получив от судей 124,51 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

Софья Евдокимова и Егор Базин получили за произвольный танец 105,20 балла и заняли итоговое шестое место. Ещё один российских дуэт Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (100,05) по результатам двух соревновательных дней стал седьмым.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Танцевальные пары. Ритм-танец и произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 209,90.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,55.
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 190,74.
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6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 169,27.
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) — 169,24.

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