Кацалапов: прокат произвольной программы получился тяжёлым

Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, отметил, что этап Гран-при в Чунцине (Китай) получился сложным. Российский дуэт смог занять первое место.

«На самом деле всё классно. Был шикарный по качеству лёд, китайская публика, казалось, чуть более консервативно себя ведёт. Но сегодня поддерживали очень хорошо. К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжёлым, не плохим, а именно тяжёлым, не всё получилось чисто.

В целом мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, держали прокат, были очень хорошо готовы к этим соревнованиям. Мы всё проанализируем и больше не будем допускать таких ошибок, как сегодня", — цитирует Кацалапова ТАСС.

Второе место в Китае заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.