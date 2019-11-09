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Щербакова исполнила два четверных лутца на Гран-при Китая. Видео

Щербакова исполнила два четверных лутца на Гран-при Китая. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом, — исполненные российской фигуристкой Анной Щербаковой в произвольной программе на Гран-при в Чунцине (Китай), позволили ей одержать уверенную победу в соревнованиях.

15-летняя россиянка, выигравшая короткую программу (73,51), в произвольной подтвердила лидерство, получив от судей 152,53 балла.

Видео произвольной программы Щербаковой доступно на сайте Первого канала.

Второй на этапе в Китае стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).

Благодаря такому успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Видео бронзового проката Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
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