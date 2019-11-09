Васильев назвал неадекватным судейство на Гран-при Китая по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 1984 года по фигурному катанию Олег Васильев раскритиковал судейство на этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Он отметил, что соперницам россиянок пытаются помочь искусственно. Например, японке Сатоко Мияхаре не стали занижать оценки при очевидном недокруте.

«Наши девочки откатались хорошо, очень за них рад. Но, по-моему, судейство не очень адекватное. Понятно, что Россия не может быть представлена в финале Гран-при шестью спортсменками, поэтому судьи пытаются таким образом разнообразить состав участников и подтягивают фигуристов из других стран. Но, разумеется, не очень приятно видеть, как, например, Щербакова теряет около десяти баллов после того, как ей поставили недокрут.

Можно ли с этим бороться? Знаете, говорят, против лома нет приёма. Думаю, бороться не надо, а вместо этого надо быть на две головы сильнее соперников, делать интересные номера, усиливать программы, как это сделала Анна. Тогда и судьи будут бессильны, и политическая составляющая уйдёт на второй план», — приводит слова Васильева RT.