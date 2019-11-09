Глейхенгауз: почти все девочки в группе Тутберидзе учат тройной аксель

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что почти все фигуристки группы Этери Тутберидзе много работают над изучением одного из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройного акселя.
Тройной аксель приносит меньше баллов, чем четверные прыжки, однако правила разрешают исполнять его в короткой программе, в то время как четверные запрещены. Пока этот элемент из взрослых спортсменок группы делает на соревнованиях только Алёна Косторная.
«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идёт вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям. Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придётся и катать программы, и учить элементы. Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.
Ученицы Тутберидзе выиграли все четыре прошедших в текущем сезоне этапа Гран-при. Александра Трусова и Косторная – по одному, Анна Щербакова — два, что позволило ей первой квалифицироваться в финал серии.
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