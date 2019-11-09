«Ростов-Дон» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Люблин»

Гандболистки команды «Ростов-Дон» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче пятого тура в группе В «Ростов-Дон» на выезде нанёс поражение польскому «Люблину» со счётом 30:20.

Самой результативной в составе ростовской команды стала Марина Судакова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Юлия Бенке, по 3 мяча забили Валерия Маслова, Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.

В заключительном матче группового этапа «Ростов-Дон» 16 ноября примет лидера подгруппы — румынский «Бухарест».

Напомним, ещё до матча с «Люблином» ростовская команда гарантировала себе выход в основной раунд Лиги чемпионов.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Пятый тур

«Люблин» (Польша) — «Ростов-Дон» (Россия) — 20:30 (12:20).