Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Ростов-Дон» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Люблин»

«Ростов-Дон» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Люблин»
Другие / Гандбол 0

Гандболистки команды «Ростов-Дон» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче пятого тура в группе В «Ростов-Дон» на выезде нанёс поражение польскому «Люблину» со счётом 30:20.

Самой результативной в составе ростовской команды стала Марина Судакова, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Юлия Бенке, по 3 мяча забили Валерия Маслова, Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.

В заключительном матче группового этапа «Ростов-Дон» 16 ноября примет лидера подгруппы — румынский «Бухарест».

Напомним, ещё до матча с «Люблином» ростовская команда гарантировала себе выход в основной раунд Лиги чемпионов.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Пятый тур

«Люблин» (Польша) — «Ростов-Дон» (Россия) — 20:30 (12:20).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019