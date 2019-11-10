Дмитриев — о неясном ребре Щербаковой на лутце: не та это потеря

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Артур Дмитриев считает, что тренеры российской фигуристки Анны Щербаковой справятся с замечаниями судей по поводу неясного ребра спортсменки на лутце.

«Здорово катались в Китае и Щербакова, и Туктамышева. Приятно, что Лиза до сих пор удерживает хорошую форму, исполняет сложные элементы. А что касается неясного ребра Щербаковой, думаю, её тренеры эти нюансы доработают. Ничего страшного в этом нет. Четверной лутц стоит столько, что даже с неясным ребром он делает фигуристку на голову сильнее всех остальных. По этому поводу комплексовать не нужно, а надо работать над этим.

Неясное ребро может уйти, но даже если и останется, тоже ничего страшного. Не та это потеря", — приводит слова Дмитриева РИА «Новости».