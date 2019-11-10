Волейболистки московского «Динамо» проиграли третий матч в ЧР по волейболу

Волейболистки московского «Динамо» потерпели третье поражение в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В выездном матче четвёртого тура бело-голубые уступили подмосковному «Заречье-Одинцово» со счётом 2:3 (25:22, 25:14, 21:25, 21:25, 13:15). Отметим, что хозяйки площадки сумели отыграться и одержать волевую победу над чемпионками России, уступая по партиям 0:2.
«Заречье-Одинцово» одержало третью победу в четырёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Московское «Динамо», в активе которого 5 очков, располагается на седьмой строчке.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвёртый тур
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (22:25, 14:25, 25:21, 25:21, 15:13).
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