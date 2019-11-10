Алаев считает сборную России одним из фаворитов чемпионата мира 2019

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев принял участие в церемонии награждения лучших игроков и тренеров по итогам сезона-2019 в пляжном футболе. Алаев вручил приз за победу в номинации «Лучший тренер» бразильскому специалисту Джилберто да Косте.

Лучшим вратарём мира впервые в истории был признан россиянин – Максим Чужков.



«Поздравляю Максима Чужкова со столь большим и заслуженным достижением. Последние несколько лет он удерживает высочайшую планку своего мастерства. Надеюсь, Чужков продолжит выступать на таком высоком уровне и получит ещё много призов, как командных, так и личных», — приводит слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Юлия Иванова.



Кроме того, Алаев рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на чемпионате мира — 2019 в Парагвае, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря.



«Мы не ставим какие-то определённые задачи перед нашими командами, а всегда ждём от них качественной игры и максимального результата. Но основная сборная России пляжному футболу уже приучила болельщиков к тому, что практически на всех турнирах попадает в призы. Надеюсь, так будет и в Парагвае, хотя на чемпионате мира ожидается сумасшедшая конкуренция. Сильно выделяются бразильцы, которые объективно фавориты №1. Но и сборная России входит в группу фаворитов, поэтому я надеюсь, что нам удастся побороться за призовые места. Хочу пожелать ребятам, чтобы они были одной командой и как обычно оставляли все силы на площадке. Пусть им сопутствует удача», — сказал Алаев.