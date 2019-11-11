Бутырская: русских фигуристок много, они мозолят глаза, вот и хочется придраться

Чемпионка мира 1999 года бывшая российская фигуристка Мария Бутырская прокомментировала судейство на этапе Гран-при в Китае. В соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Анна Щербакова.
«Всё чётко, по делу – идеально. И короткая программа в этот раз удалась. Понятно, что Аня не только заслужила поездку на финал Гран-при, она ещё и одна из главных претенденток на попадание в тройку лучших на чемпионате России. Что касается судейства — у технических специалистов есть повторы, они всегда могут что-то пересмотреть и вынести решение. Действительно, к нашим спортсменам относятся немного строже, чем к остальным. Русских девушек очень много, и они мозолят глаза, вот и хочется к ним придраться — наверное, это нормально», — приводит слова Бутырской «Команда России».
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