Бутырская: Туктамышева просто умничка, видно, что боролась до конца

Чемпионка мира 1999 года бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае. Россиянка там заняла третье место.
«Очень обидное падение в короткой программе. Не знаю, что произошло — она так стабильно показывала тройной аксель на контрольных прокатах, на предыдущем этапе и вообще везде. И в этот раз докрутила прыжок… Бывает, что сказывается акклиматизация.
В произвольной она была молодцом, всё показала, всё сделала. Два балла, которые Елизавета проиграла второму месту, — очень обидные. Опять же, если бы от нашей страны Лиза одна была такая – с тройным акселем, у неё был бы другой результат. Я всё равно её очень поддерживаю. Она просто умничка, видно, что боролась до конца», — приводит слова Бутырской «Команда России».
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