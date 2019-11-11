Борец Семёнов получит серебро ЕИ-2019 после дисквалификации за допинг Грищенко

Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко лишён золотой медали, которую завоевал на Европейских играх—2019 в Минске за нарушение антидопинговых правил, сообщает Inside the Games. Европейские олимпийские комитеты (EOК) подтвердили, что в допинг-тесте Грищенко был обнаружен анаболический стероид дегидрохлорметил-тестостерон.
В финале весовой категории до 130 кг Грищенко победил грузина Якоба Каджая со счётом 5:1. После дисквалификации Грищенко Каджая получит золото, а россиянин Сергей Семёнов — серебро. Бронзовая медаль досталась украинцу Николаю Кучмию, который проиграл белорусу в четвертьфинале.
Также Грищенко грозит дисквалификация со стороны Объединённого мира борьбы.
Из 1170 допинг-проб, взятых в Минске, положительными оказались только две. Вторая принадлежит хорватскому боксёру, который завершил соревнования на стадии 1/8 финала.
Он был одним из двух спортсменов, которые не прошли тест на наркотики во время Европейских игр в Минске.
- 11 ноября 2019
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