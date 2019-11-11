Бестемьянова — о снижении оценки Щербаковой в Китае: позор судейской бригады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призвала судей не обращать внимания на ребра, когда фигуристка исполняет четверной прыжок. На этапе Гран-при в Китае четверные лутцы Анны Щербаковой судьи признали исполненными с неясного ребра.

«Что касается неясных рёбер, то здесь я не берусь спорить, возможно, они действительно были. Но когда речь идёт о четверном лутце, мне кажется, смешно рассматривать, как там встал конёк. Это уникальный элемент, который в мире исполняют лишь три фигуристки: Щербакова, Александра Трусова и Алиса Лью.

Всё зависит от технических специалистов, которые видят неясное ребро или предпочитают закрывать на него глаза. Сама спортсменка как прыгала, так и прыгает. Поэтому это просто позор судейской бригады, обращающей внимание в четверном лутце на ребро. Это уникальный прыжок, после которого она осталась жива и не влетела в борт, о чём может идти речь?

Такие вещи очень трудно увидеть без замедленных повторов. Просто технической бригаде не стоит лезть в эти дебри на четверных прыжках. Особенно у девушек, которые только этому учатся. Дайте им распрыгаться, дайте прочувствовать, каково это, а не рубите прогресс», — приводит слова Бестемьяновой RT.