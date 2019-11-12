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Бестемьянова — об оценках: необыкновенная харизма Туктамышевой не идёт в расчёт

Бестемьянова — об оценках: необыкновенная харизма Туктамышевой не идёт в расчёт
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае. Сорвав тройной аксель в короткой программе, россиянка стала бронзовым призёром.

«Елизавета заняла эту позицию только потому, что сорвала один элемент в короткой программе. Она выиграла у Сатоко Мияхары в произвольной программе, но предыдущая ошибка стоила ей более высокого результата. Поэтому всё честно.

Тренер фигуристки Мишин считает, что судьи не хотели пускать в финал Гран-при пятую россиянку? Конечно, ему виднее. Но с моей точки зрения, её выступления были оценены справедливо.

Мияхара замечательно каталась. Да, ей снизили оценку за технику из-за недокрутов. Но с точки зрения компонентов, вращений, шагов, японка выглядела очень красиво. Всё это учитывается. Единственное, что не идёт в расчёт, — необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые всё чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Мишин: судьи не хотят видеть много русских фигуристок в финале Гран-при
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