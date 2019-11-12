ФФККР предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе фигуристок

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев с предложением рассмотреть вопрос о возможности включения четверных прыжков в короткую программу фигуристок.

«Наша федерация инициировала рассмотрение вопроса о разрешении четверных прыжков в короткой программе среди женщин», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Генеральный директор федерации Александр Коган так прокомментировал это предложение: «Изменение в технических правилах происходит так: предложения направляются до сентября, что наша федерация и сделала. Мы ждём ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса».

Конгресс ISU состоится летом 2020 года в Таиланде.

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