Чемпионат Европы по летним видам спорта в 2022 году пройдёт в Мюнхене

Мюнхен (Германия) в 2022 году примет объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта, сообщает Inside the Games. В программу соревнований войдут лёгкая атлетика, велоспорт, гольф, гимнастика, гребля и триатлон.

Все перечисленные виды спорта также были включены в программу первого чемпионата Европы, проходившего в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия). Но тот турнир также включил в себя соревнования по водным видам спорта, которых в 2022 году не будет.

Основная часть соревнований будет проходить на объектах Олимпийского парка в Мюнхене. Игры состоятся в 50-летие Олимпиады в Мюнхене. Спортсмены разыграют медали с 11 по 21 августа.

Ранее сообщалось, что для проведения чемпионата Европы понадобится около € 130 млн. Треть от суммы выделят власти Германии, а ещё треть — администрация Баварии.