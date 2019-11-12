Чемпионат Европы по летним видам спорта в 2022 году пройдёт в Мюнхене

Мюнхен (Германия) в 2022 году примет объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта, сообщает Inside the Games. В программу соревнований войдут лёгкая атлетика, велоспорт, гольф, гимнастика, гребля и триатлон.
Все перечисленные виды спорта также были включены в программу первого чемпионата Европы, проходившего в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия). Но тот турнир также включил в себя соревнования по водным видам спорта, которых в 2022 году не будет.
Основная часть соревнований будет проходить на объектах Олимпийского парка в Мюнхене. Игры состоятся в 50-летие Олимпиады в Мюнхене. Спортсмены разыграют медали с 11 по 21 августа.
Ранее сообщалось, что для проведения чемпионата Европы понадобится около € 130 млн. Треть от суммы выделят власти Германии, а ещё треть — администрация Баварии.
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