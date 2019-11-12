20-летняя американская гимнастка скончалась после падения с брусьев

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман скончалась спустя два дня после падения с брусьев на тренировке в университете Южного Коннектикута, сообщает The Connecticut Post. Спортсменка не смогла схватиться за брусья во время исполнения одного из элементов и упала, серьёзно повредив позвоночник. Мелани была доставлена в больницу, но врачи спасти её жизнь не смогли.

Коулман была капитаном гимнастической команды и участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. В прошлом году успехи Мелани были отмечены Федерацией гимнастики США.

«Её тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку, которая в равной степени добивалась успеха в классе и в зале. Наши глубочайшие соболезнования её семье и друзьям», — сказал глава университета Джо Бертолино.