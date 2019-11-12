Скончался заслуженный тренер СССР по самбо Василий Грозин

Сегодня, 12 ноября, ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по самбо Василий Грозин, сообщает сайт министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.



С 1972 года Грозин трудился на благо спорта. До 2004 года прославленный специалист проработал тренером в обществе «Динамо». За эти десятилетия он воспитал 16 мастеров спорта, в том числе трёх чемпионов мира. Среди его воспитанников – легенда отечественной борьбы, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион Европы и мира Александр Пушница. За подготовку титулованного борца наставнику было присвоено звание «Заслуженный тренер СССР».

Кроме того, Василий Романович подготовил чемпионов мира среди ветеранов Сергея Рыжкова, Валерия Куценко, чемпионов общества «Динамо» Александра Бабушкина и Сергея Ткаченко. Не раз на ветеранских турнирах страны выступал и сам Грозин, выигрывая золотые медали. Совсем недавно, 18 октября, он отметил 80-летний юбилей.