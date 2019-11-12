Мишин прокомментировал идею разрешить четверные в короткой программе у женщин

Известный тренер Алексей Мишин, который работает с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, рассказал, что положительно относится к инициативе разрешить четверные прыжки в короткой программе в женском одиночном катании.



«Я отношусь к этой инициативе положительно. Не знаю, пройдёт ли. Может ли эта поправка повлиять на планы Туктамышевой выступить на Олимпиаде 2022 года? Посоветуйтесь с ней», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) разрешить четверные прыжки в короткой программе в женском одиночном катании. Решение об изменениях в правилах может быть принято на конгрессе ISU летом 2020 года. До этого момента инициатива должна получить одобрение технического комитета.