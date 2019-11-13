В продажу поступит помада «красная Алина», посвящённая Загитовой

С 1 января 2020 года поступит в продажу помада «Alina red». Продукт, который производится в Японии, посвящён олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Алине Загитовой.

Загитова уже использовала этот цвет помады, когда выступала на Гран-при Франции. На соревнованиях в Гренобле 17-летняя спортсменка стала второй, уступив первое место соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Церемония прошла вчера, 12 ноября. Помимо Алины на звание «Спортсменка года» претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.

В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour