В продажу поступит помада «красная Алина», посвящённая Загитовой
С 1 января 2020 года поступит в продажу помада «Alina red». Продукт, который производится в Японии, посвящён олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Алине Загитовой.
Загитова уже использовала этот цвет помады, когда выступала на Гран-при Франции. На соревнованиях в Гренобле 17-летняя спортсменка стала второй, уступив первое место соотечественнице Алёне Косторной.
Ранее Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Церемония прошла вчера, 12 ноября. Помимо Алины на звание «Спортсменка года» претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.
В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour
Загитова рассказала, с какой американской певицей мечтает познакомиться
- 13 ноября 2019
-
12:22
-
12:05
-
12:03
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
09:50
-
09:43
-
09:39
-
00:42
-
00:36
-
00:06
- 12 ноября 2019
-
23:32
-
22:26
-
22:02
-
21:49
-
21:26
-
20:40
-
19:39
-
19:19
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:29
-
17:29
-
16:48
-
16:23
-
15:45
-
15:26
-
15:01
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:27
Партнерский контент