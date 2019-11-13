Норвежский эксперт: Вяльбе надо работать, чтобы сделать своих лыжников сильнее

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Шинстад отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая заявила, что российское телевидение хочет показывать только мужские гонки Кубка мира.

По мнению Вяльбе, интерес к женским соревнованиям теряется из-за того, что в дистанционных гонках лидером является норвежка Тереза Йохауг.

«Никогда не слышал, чтобы доминирование Усэйна Болта, Майкла Фелпса, Микаэлы Шиффрин, Марселя Хиршера или Лионеля Месси понижало интерес. Выдающиеся спортсмены есть во всех видах. Не понимаю, как это может снижать интерес, если не делать из этого большую проблему.

Многие говорят о том, что смотреть гонки стало скучно. Это плохо. Но Йохауг не может бежать медленно. Она способна делать это быстро.

Русские сильны в мужских соревнованиях. А три русские лыжницы беременны. Наверное, это и есть главная причина. Они хотят смотреть на Устюгова и Большунова, которые борются за победу. Так же как и швейцарцы, переживающие за Дарио Колонью.

Результаты Йохауг создают сложности. Она ничего не может с этим поделать. А Вяльбе следует сосредоточиться на том, чтобы сделать своих лыжников сильнее», — цитирует Шинстада TV2.

Вяльбе — о проблемах с визами США: специально никто палки в колёса не вставляет