Загитова: на чемпионате мира я увидела сообщение, которое меня разозлило

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала об отношении к социальным сетям.

«За одну-две недели до соревнований я перестаю читать соцсети и настраиваюсь на свои прокаты. Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение… Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно сильно разозлило. И в тот момент эта злость ещё больше сподвигла меня выйти и выступить чисто.

За последние годы у меня выработался иммунитет к негативным комментариям, и, когда я натыкаюсь на что-то неприятное, меня это уже не трогает», — сказала Загитова в интервью журналу Glamour.

В текущем сезоне Алина заняла второе место на Гран-при Франции. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.‏

Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, которая указала на её ошибки