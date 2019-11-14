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Украина выразила недовольство участием каратистов из ДНР в турнире в Японии

Украина выразила недовольство участием каратистов из ДНР в турнире в Японии
Другие / Прочие виды спорта 0

Посольство Украины в Японии передало ноту Министерству иностранных дел Японии в связи с участием в турнире по карате представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики. Соревнования под названием «9-й Кубок мира по карате» были проведены в Токио организацией «Всемирная федерация каратеномити».

«В рамках мероприятий дипломатического реагирования Посольство Украины привлекло внимание МИДа Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.

Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции о возможном изменении этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", — говорится в публикации на странице посольства в «Фейсбуке».

В сообщении также отмечается, что «Всемирная федерация каратеномити — это частная организация, её направление карате малоизвестно как в Японии, так и в целом в мире».

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