Орсер прокомментировал работу Медведевой на тренировке в Москве

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой, прокомментировал работу своей подопечной на открытой тренировке за день до старта этапа Гран-при в Москве. Сегодня, 14 ноября, во дворце «Мегаспорт» фигуристки проводили тренировку.

«Всё хорошо, я доволен, как прошла тренировка сегодня. Женя выглядела хорошо, и у нас позитивный настрой на соревнования», — цитирует Орсера РИА «Новости».

Пятый этап серии Гран-при пройдёт 15-16 ноября в Москве. Завтра, 15 ноября, спортсменки представят короткие программы.

В текущем сезоне Медведева принимала участие в этапе Гран-при в Канаде. Россиянка провалила короткую программу, из-за чего лишилась шансов на медали.