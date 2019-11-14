Орсер прокомментировал работу Медведевой на тренировке в Москве
Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой, прокомментировал работу своей подопечной на открытой тренировке за день до старта этапа Гран-при в Москве. Сегодня, 14 ноября, во дворце «Мегаспорт» фигуристки проводили тренировку.
«Всё хорошо, я доволен, как прошла тренировка сегодня. Женя выглядела хорошо, и у нас позитивный настрой на соревнования», — цитирует Орсера РИА «Новости».
Пятый этап серии Гран-при пройдёт 15-16 ноября в Москве. Завтра, 15 ноября, спортсменки представят короткие программы.
В текущем сезоне Медведева принимала участие в этапе Гран-при в Канаде. Россиянка провалила короткую программу, из-за чего лишилась шансов на медали.
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
- 14 ноября 2019
-
15:49
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
14:33
-
14:11
-
13:44
-
13:34
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:34
-
12:18
-
11:42
-
11:36
-
09:08
-
00:38
- 13 ноября 2019
-
23:56
-
22:29
-
22:20
-
21:40
-
21:01
-
20:30
-
18:54
-
18:15
-
17:54
-
17:29
-
16:59
-
16:28
-
16:02
-
14:12
-
13:36
-
12:57
-
12:43
-
12:22
Партнерский контент