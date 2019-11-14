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Медведева определилась с прыжковой программой на Гран-при России

Медведева определилась с прыжковой программой на Гран-при России
Другие / Фигурное катание 0

Официальный сайт Международного союза конькобежцев опубликовал содержание прыжкового контента короткой и произвольной программ, который заявила на Гран-при России двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

В короткой программе 19-летняя россиянка исполнит каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. В произвольной заявлены тройной лутц — двойной тулуп — двойной тулуп, тройной сальхов — тройной риттбергер, тройной лутц, двойной аксель, двойной аксель — тройной тулуп, тройной флип и тройной риттбергер.

Пятый этап серии Гран-при пройдёт 15-16 ноября в Москве. Завтра, 15 ноября, спортсменки представят короткие программы.

В текущем сезоне Медведева принимала участие в этапе Гран-при в Канаде. Россиянка провалила короткую программу, из-за чего лишилась шансов на медали.

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