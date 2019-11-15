Чемпионат России по фигурному катанию — 2021, скорее всего, примет Челябинск

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, где в 2021 году может пройти чемпионат России. Скорее всего, турнир состоится в Челябинске.
Ранее появилась информация, что Челябинск выиграл право на проведение чемпионата России по фигурному катанию — 2021 у Сочи.
«Планируется чемпионат России по фигурному катанию — 2021 провести в Челябинске. Они прислали заявку. Скорее всего, соревнования пройдут там», — цитирует Горшкова Sport24.
Дата и место проведения турнира будут утверждены на исполкоме, который запланирован на 28-29 декабря.
Напомним, на этой неделе ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев с предложением рассмотреть вопрос о возможности включения четверных прыжков в короткую программу фигуристок.
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