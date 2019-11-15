12-летняя Самоделкина выиграла мемориал Волкова, сделав 3 тройных акселя

12-летняя фигуристка Софья Самоделкина, которая тренируется в ЦСКА, заняла первое место на мемориале Волкова. Соревнования прошли в Москве.

В короткой программе спортсменка выполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа. В произвольной Самоделкина сделала два чистых тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом.

В феврале 2019 года Софья выиграла первенство Москвы в младшем возрасте.

Мемориал Волкова. Девушки. Москва

Итоговое положение



1. Софья Самоделкина – 213,59

2. Софья Акатьева – 208,69

3. Вероника Жилина – 173,06

4. Аделия Петросян – 171,86

5. Дарья Лобода – 170,53

6. Елизавета Куликова – 161,58



Произвольная программа



1. Софья Самоделкина – 144,32

2. Софья Акатьева – 137,82

3. Дарья Лобода – 110,83

4. Аделия Петросян – 109,07

5. Елизавета Куликова – 107,75

6. Вероника Жилина – 107,45



Короткая программа



1. Софья Акатьева – 70,87

2. Софья Самоделкина – 69,27

3. Вероника Жилина – 65,61

4. Аделия Петросян – 62,79

5. Дарья Лобода – 59,70

6. Мария Парамонова – 53,83.