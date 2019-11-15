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12-летняя Самоделкина выиграла мемориал Волкова, сделав 3 тройных акселя

12-летняя Самоделкина выиграла мемориал Волкова, сделав 3 тройных акселя
Другие / Фигурное катание 0

12-летняя фигуристка Софья Самоделкина, которая тренируется в ЦСКА, заняла первое место на мемориале Волкова. Соревнования прошли в Москве.

В короткой программе спортсменка выполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа. В произвольной Самоделкина сделала два чистых тройных акселя, один из них – в каскаде с двойным тулупом.

В феврале 2019 года Софья выиграла первенство Москвы в младшем возрасте.

Мемориал Волкова. Девушки. Москва
Итоговое положение

1. Софья Самоделкина – 213,59
2. Софья Акатьева – 208,69
3. Вероника Жилина – 173,06
4. Аделия Петросян – 171,86
5. Дарья Лобода – 170,53
6. Елизавета Куликова – 161,58

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 144,32
2. Софья Акатьева – 137,82
3. Дарья Лобода – 110,83
4. Аделия Петросян – 109,07
5. Елизавета Куликова – 107,75
6. Вероника Жилина – 107,45

Короткая программа

1. Софья Акатьева – 70,87
2. Софья Самоделкина – 69,27
3. Вероника Жилина – 65,61
4. Аделия Петросян – 62,79
5. Дарья Лобода – 59,70
6. Мария Парамонова – 53,83.

12-летняя фигуристка сделала каскад из тройного акселя и сальхова
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