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Российские фигуристы Конкина и Дрозд лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы

Российские фигуристы Конкина и Дрозд лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы
Другие / Фигурное катание 0

На Кубке Варшавы танцевальные дуэты выступили с ритм-танцами. На первом месте находятся россияне Ксения Конкина и Павел Дрозд, набравшие 71,81 балла.

Вторыми идут французы Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (71,40). Призовую тройку замыкают представители США Кэролин Грин и Майкл Парсонс (67,40).

Кубок Варшавы. Польша
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия) – 71,81
2. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) – 71,40
3. Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 67,40
4. Евгения Лопарёва/Жофре Бриссо (Франция) – 65,83
5. Дарья Попова/Владимир Беликов (Украина) – 63,60
6. Алисия Фаббри/Пол Эйер (Канада) – 62,14
7. Юстина Плутовска/Джереми Флемин (Польша) – 61,60.

Напомним, Дрозд является двукратным призёром чемпионатов мира среди юниоров в танцах на льду.

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