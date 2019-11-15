Российские фигуристы Конкина и Дрозд лидируют после ритм-танца на Кубке Варшавы

На Кубке Варшавы танцевальные дуэты выступили с ритм-танцами. На первом месте находятся россияне Ксения Конкина и Павел Дрозд, набравшие 71,81 балла.

Вторыми идут французы Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (71,40). Призовую тройку замыкают представители США Кэролин Грин и Майкл Парсонс (67,40).

Кубок Варшавы. Польша

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия) – 71,81

2. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) – 71,40

3. Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 67,40

4. Евгения Лопарёва/Жофре Бриссо (Франция) – 65,83

5. Дарья Попова/Владимир Беликов (Украина) – 63,60

6. Алисия Фаббри/Пол Эйер (Канада) – 62,14

7. Юстина Плутовска/Джереми Флемин (Польша) – 61,60.

Напомним, Дрозд является двукратным призёром чемпионатов мира среди юниоров в танцах на льду.