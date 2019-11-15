Игнатов: перед дебютом на Гран-при снилось фигурное катание какое-то

Российский фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от дебюта в серии Гран-при. За выступление в короткой программе на этапе в Москве он получил 87,54 балла.
«Волнение было, всё-таки это мой первый в карьере взрослый этап Гран-при, тем более дома. Перед прокатом спал, непонятные сны снились, фигурное катание какое-то (улыбается). Проснулся, не мог понять, где я нахожусь. А так старался подходить как к обычному старту.
После двух четверных очень хотел сделать тройной аксель, был сверхнастрой. Немножко поторопился и перескочил толчок. Уже в прыжке подумал: „Что сейчас будет!“ В целом доволен. Конечно, можно лучше, но в двух предыдущих стартах у меня были погрешности именно в короткой программе. Рад, что на этапе Гран-при я справился. Всё приходит с опытом. Мне надо чище исполнять элементы, добавлять во вращениях, в катании. Много чего можно усложнять», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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