Большунов и Непряева выиграли классический спринт на турнире в Финляндии

На лыжном турнире в Муонио (Финляндия) завершился спринт классическим стилем.

У мужчин первое место занял представитель России Александр Большунов. В топ-6 оказались ещё пять россиян — Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Илья Семиков, Андрей Собакарёв и Антон Тимашов.

В женских соревнованиях лучший результат показала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль



Мужчины



1. Александр Большунов (Россия) – 2.58,72

2. Александр Терентьев (Россия) – +0,32

3. Сергей Ардашев (Россия) – +0,35

4. Илья Семиков (Россия) – +1,85

5. Андрей Собакарёв (Россия) – +8,43

6. Антон Тимашов (Россия) – +9,79

Женщины



1. Наталья Непряева (Россия) – 3.26,62

2. Анне Кюлленен (Финляндия) – +1,72

3. Тииа Олкконен (Финляндия) – +7,03

4. Изабела Марчич (Польша) – +7,67

5. Силье Теодорсен (Норвегия) – +8,11

6. Анита Корва (Финляндия) – +8,51.