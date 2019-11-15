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Большунов и Непряева выиграли классический спринт на турнире в Финляндии

Большунов и Непряева выиграли классический спринт на турнире в Финляндии
Другие / Лыжный спорт 0

На лыжном турнире в Муонио (Финляндия) завершился спринт классическим стилем.

У мужчин первое место занял представитель России Александр Большунов. В топ-6 оказались ещё пять россиян — Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Илья Семиков, Андрей Собакарёв и Антон Тимашов.

В женских соревнованиях лучший результат показала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 2.58,72
2. Александр Терентьев (Россия) – +0,32
3. Сергей Ардашев (Россия) – +0,35
4. Илья Семиков (Россия) – +1,85
5. Андрей Собакарёв (Россия) – +8,43
6. Антон Тимашов (Россия) – +9,79

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 3.26,62
2. Анне Кюлленен (Финляндия) – +1,72
3. Тииа Олкконен (Финляндия) – +7,03
4. Изабела Марчич (Польша) – +7,67
5. Силье Теодорсен (Норвегия) – +8,11
6. Анита Корва (Финляндия) – +8,51.

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