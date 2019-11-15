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Британский теннисист дважды за матч выполнил удивительный удар из-за спины

Британский теннисист дважды за матч выполнил удивительный удар из-за спины
Другие / Прочие виды спорта 0

Британский игрок в настольный теннис Лиам Питчфорд выдал пару эффектных розыгрышей на проходящем в эти дни в Линце Открытом чемпионате Австрии.

В матче с японцем Юном Мизутани он дважды выигрывал розыгрыш благодаря удару из-за спины. В одном из эпизодов такой трюк был настолько неожиданным, что соперник даже не среагировал на него.

Видео доступно в официальном «твиттере» BBC.

26-летний Питчфорд является уроженцем Честерфилда. Его наивысшим результатом в мировом рейтинге стала 14-я позиция, которую он занимал в мае 2019 года.

Открытый чемпионат Австрии по настольному теннису проходит в Линце. Призовой фонд соревнований составляет $260 тыс. Турнир завершится 17 ноября.

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