Британский теннисист дважды за матч выполнил удивительный удар из-за спины

Британский игрок в настольный теннис Лиам Питчфорд выдал пару эффектных розыгрышей на проходящем в эти дни в Линце Открытом чемпионате Австрии.



В матче с японцем Юном Мизутани он дважды выигрывал розыгрыш благодаря удару из-за спины. В одном из эпизодов такой трюк был настолько неожиданным, что соперник даже не среагировал на него.

Видео доступно в официальном «твиттере» BBC.



26-летний Питчфорд является уроженцем Честерфилда. Его наивысшим результатом в мировом рейтинге стала 14-я позиция, которую он занимал в мае 2019 года.



Открытый чемпионат Австрии по настольному теннису проходит в Линце. Призовой фонд соревнований составляет $260 тыс. Турнир завершится 17 ноября.