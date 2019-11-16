Тренер — о Тарасовой и Морозове: нужно ещё работать – пара будет отличная

Тренер Марина Зуева прокомментировала выступление своих подопечных, спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Тарасова и Морозов из-за ошибок партнёра на непрыжковых элементах занимают второе место, уступая соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«От старта к старту качество исполнения их элементов повышается. В этом году их программы абсолютно другого свойства и качества, в них очень много совместных заходов, переходов, взаимодействий – для Вовы с Женей это новое, всё это требует времени. Без взаимодействий, без совместных усилий такие программы, как у них, уже не выкатать. Сегодня они сделали хорошо парные элементы, но немножко выдохнули и ошиблись.

Мне очень нравится, как они исполняют «Болеро», нравятся их костюмы. Просто нужно ещё работать – пара будет отличная. Что касается оценок, то у судей есть правила, и безупречное катание оценивается безупречными оценками», – приводит слова Зуевой «Спорт Бизнес Online».