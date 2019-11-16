Фигуристка Медведева обращалась к психологу после Skate Canada

После неудачи в короткой программе на Skate Canada в преддверии московского этапа Гран-при двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, по согласованию с тренерским штабом, усиленно работала с приглашенным психологом, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к фигуристке.

В Москве тренер Медведевой канадец Брайан Орсер и сама фигуристка в один голос заявили, что спортсменка находится в лучшей форме за последние полтора года – время работы с Орсером.

Это Медведева подтвердила уже в короткой программе, сумев обойти главную фаворитку сезона – Александру Трусову. За чистый прокат Евгения по обыкновению получила очень высокие компоненты. Более того, Медведева заменила тройной лутц, к которому сильно придираются судьи в текущем сезоне, риттбергером, надбавки за чистое исполнение которого перекрыли разницу в стоимости прыжков.