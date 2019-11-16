Фигуристка Загитова и её собака Масару снимутся в фильме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова и её собака Масару примут участие в съёмках российско-японского фильма.
Загитова и Масару появятся в фильме режиссёра Александра Домогарова-младшего «Пальма». В ленте будет рассказана история овчарки по кличке Пальма, которую хозяин, улетевший за границу, не взял с собой, и она ждала его в аэропорту. События разворачиваются в СССР в 1970-е годы, информирует Sanspo.
Съёмки пройдут в Москве и Японии и завершатся в январе. Фильм должен выйти в прокат летом 2021 года.
Масару — собака породы акита-ину. Японцы подарили её Загитовой после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
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