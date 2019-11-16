Игрок NFL дисквалифицирован за то, что ударил по голове соперника его же шлемом

Игрок команды NFL «Кливленд Браунс» Гэрретт Майлз дисквалифицирован на неопределённый срок за участие в массовой потасовке во время матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Стилерз», сообщает пресс-служба лиги в официальном «Твиттере».
Драка началась после того, как Гарретт атаковал игрока «Питтсбурга» Мейсона Рудольфа. Он сорвал с соперника шлем и ударил им оппонента по голове. Игроки «Питтсбурга» вступились за партнёра. Обе команды за массовую драку оштрафованы на $ 250 тыс.
Видео инцидента доступно на странице 6Godtv в «Твиттере».
В настоящий момент Гэрретт дисквалифицирован на неопределенный срок. Он пропустит оставшуюся часть регулярного сезона и все матчи плей-офф.
Футболист уже извинился перед Рудольфом и товарищами по команде за такое поведение. Когда с него снимут дисквалификацию, не известно.
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