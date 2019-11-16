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Большунов уступил 40 секунд Нисканену в гонке на 10 км на турнире в Муонио

Большунов уступил 40 секунд Нисканену в гонке на 10 км на турнире в Муонио
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).

Большунов преодолел дистанцию за 25 минут 24,2 секунды, уступив 39,8 секунды представителю Финляндии Ииво Нисканену. Третьим стал финский лыжник Пертту Хиваринен.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Мужчины. Гонка 10 км, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24.44,4
2. Александр Большунов (Россия) – +39,8
3. Пертту Хиваринен (Финляндия) – +1.06,3
4. Йони Мяки (Финляндия) – +1.19,9
5. Даниэль Сток (Норвегия) – +1.21,0
6. Илья Семиков (Россия) – +1.28,8
7. Александр Бессмертных (Россия) – +1.31,1
8. Сергей Ардашёв (Россия) – +1.35,7…
10. Иван Якимушкин (Россия) – +1.47,1…
16. Александр Терентьев (Россия) – +1.59,5
17. Андрей Мельниченко (Россия) – +2.00,0…
23. Денис Спицов (Россия) – +2.16,1…
25. Антон Тимашов (Россия) – +2.20,1…
40. Кирилл Киливнюк (Россия) – +2.47,5.

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