Фигурист Игнатов: если начинаешь думать о баллах и местах, это сильно сбивает

Российский фигурист Макар Игнатов подвёл итоги своего выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Спортсмен занял третье место.

«Мыслей про финал Гран-при нет. Я должен только выступать и делать то, что могу, а дальше уже, как получится. Если вдруг удастся попасть, то будет здорово, но для меня главное – откатать чисто. Если начинаешь думать о баллах и местах, то это очень сильно сбивает. Тренер всегда говорит, что я выйду и соберусь, но я, честно говоря, не чувствую такой уверенности. Возможно, у меня действительно получается преобразовывать волнение в нечто продуктивное и полезное. Но также бывают и плохие, и средние прокаты. Даже в этом сезоне уже такое случалось.

Поддержка была просто невероятной. Когда не было сил, они откуда-то появлялись, хотя и не так много, как хотелось бы (улыбается). В целом я доволен прокатом, несмотря на ошибку на сальхове, которая немного выбила меня из колеи. Было очень непросто в физическом плане, но я очень доволен, что мы все втроём оказались на пьедестале. Пока, наверное, ещё не осознаю, что случилось. Просто есть приятная усталость. Мы с Алиевым и Самариным не загадывали наперёд и не обсуждали возможные места. Только вчера, уже после короткой программы проскочило, что было бы круто, если бы так всё и осталось», – передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при