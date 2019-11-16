Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе в Москве впервые с 1998 года

Россияне впервые за 21 год заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. В этом сезоне на подиуме оказались Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

Последний раз подобное происходило в 1998 году. Тогда на этапе в Москве победил Алексей Урманов. Второе место занял Евгений Плющенко, а третьим стал Александр Абт.

На этапе в Москве Самарин выиграл и короткую и произвольную программы. За два проката он получил от судей 264,45 балла. Алиев (259,88) занял второе место. Бронзовая награда московского этапа досталась Игнатову. Лучшим из тех, кто не попал на пьедестал Гран-при России, стал японец Сёма Уно (Япония).

Благодаря результатам на этапе в Москве Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).