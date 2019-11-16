Bronenosec RC44 разделил третью строчку на заключительном этапе 44Cup

15 ноября 2019 года в акватории Пальма де Майорки с опозданием на один день стартовали гонки заключительного этапа 44Cup сезона-2019. Флот провёл три гонки, по результатам которых экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» разделил третью строчку со шведской Artemis Racing.
Ранним лидером дня оказалась «Харизма» Нико Пунса, но в заключительной гонке голландец пропустил вперёд французскую Aleph и закончил день вторым.
В сложнейших условиях «Броненосец» занял третью строчку. Неудачный старт в третьей гонке дня принёс седьмой результат, поэтому место в тройке пришлось разделить с ветеранами класса — шведской Artemis Racing.
У трёхкратных чемпионов мира, команды «Ника» Владимира Просихина, день не задался. Два прихода в хвосте флота отбросили команду в конец турнирной таблицы. Исправить ситуацию помог второй приход в третьей гонке.
Команде «Таватуй» Павла Кузнецова открытие этапа также не принесло ничего хорошего. Новички класса не справились с заходистым ветром – два последних прихода, которые удалось поправить третьим финишем в конце дня.
Соревнования 44Cup Palma продлятся до 17 ноября включительно.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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